ÆÃÊÌ¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò½é¸ø³«¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼HMJ¡Ë¤Ï1·î9Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡Ù¤Î¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥×¥é¥°¡¦¥¤¥ó¥È¥¥¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡ÊPlug into Freedom.¡Ë¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²»³Ú¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊEVÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤¬À¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡ØMIYAVI¡Ù»á¤È¥³¥é¥Ü¡ª²»³Ú¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊEVÂÎ¸³¤òÄó°ÆÁ´29Ëç²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¥®¥¿