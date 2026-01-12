タレントの森香澄が１０日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「最近はやっと朝活を始めました」と投稿。赤のタイトなトップスに黒のロングスカートを合わせたコーディネートで、おなかのあたりで手を組み、ポーズを取る様子を複数枚披露した。この投稿にファンからは「可愛い過ぎてヤバい」「赤が似合ってます♥」「天使ここにいた」「ビジュめっちゃ良いじゃん」「スタイルいいですね」といったコメン