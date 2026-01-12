女優の桐谷美玲が１０日付で自身のＳＮＳを更新。同じく女優の武井咲との２ショット公開した。「発売中のＶＥＲＹで咲と一緒に撮影したよプライベートでは会ってるけど２人組で撮影なんてｓｅｖｅｎｔｅｅｎ以来だよね」と投稿。２人で寄り添う撮影風景を複数枚披露した。この投稿にファンからは「エモすぎる」「仲良しの２人の撮影最高すぎる！！」「神々しい美しさ」「美の共演！」「キレイでエレガント」といったコメン