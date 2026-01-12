¡Ú¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¨²ñ¡ÊFA¡Ë¥«¥Ã¥×¤Ï11Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÊË¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼Àï¤Ç1¡½1¤Î¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£µ¨¸ø¼°Àï3ÅÀÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ï2¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ç¸åÈ¾33Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£