¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÀ®Ä¹Æ¬¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·ÐºÑ¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤È¤â¤ËÂç¤­¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î5Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤Î²¼Êý½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·Êµ¤¸ºÂ®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¿¿åÂÐºö»ö¶È¤ò½ä¤ë¡Ö²Í¶õ»ö¶È¡Ê¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤ÎÈ¯³Ð¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤ÎÄäÂÚ¤Ç¤¹¡£14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤ËÄÀ¤ó¤ÀÀ®Ä¹Î¨¤È¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î·çÇ¡¡£°ìÊý¤Ç¡¢Äì·ø¤µ¤ò°Ý