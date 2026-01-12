前市長のホテル問題による辞職を受けた群馬県の前橋市長選は１２日、投開票される。市長選の投票率は過去４回、３０〜４０％台と低迷しているが、今回は期日前投票の利用は前回同期比６割増と過去最多を更新しており、投票率の行方にも注目が集まりそうだ。投票は１２日午前７時、市議補選（欠員１）とともに市内９６か所で始まる。午後６時までの西大河原集落センターを除き、午後７時まで受け付ける。開票は午後８時１５分