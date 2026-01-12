ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤Î¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù¤¬11Æü¡¢¾å±é200²ó¤òÃ£À®¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬¡¢¸ø±é¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢½é±é¤«¤é¤Î15Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºî¡£2011Ç¯¤ËÂçÃÝ¤µ¤ó¼ç±é¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤¬¾å±é15¼þÇ¯¤Îµ­Ç°¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢11Æü¤ÎÃë¸ø±é¤Ç¾å±é200²ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¥Ô¥¢¥Õ