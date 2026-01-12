¡Ú¥á¥ó¥Ø¥ó¥°¥é¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥Ï¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç11Æü¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤¿¹â°æ¹¬Âç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä®Ìî½¤ÅÍ¤âÆ±27Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£»î¹ç¤Ï4¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï8¡½1¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¥Û¡¼¥à¤Î¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾32Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£