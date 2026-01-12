ヘーレンフェイン戦の後半、攻め込むフェイエノールトの上田（左）＝ヘーレンフェイン（共同）サッカーのオランダ1部リーグで11日、フェイエノールトの上田綺世は敵地のヘーレンフェイン戦で先制点をアシストし、フル出場した。渡辺剛もフル出場。試合は2―2で引き分けた。アヤックスの板倉滉は3―2で勝ったアウェーのテルスター戦にフル出場した。新加入の冨安健洋はベンチ外だった。（共同）