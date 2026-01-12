＜全国天気＞成人の日の12日、北海道、東北、北陸は雪になるでしょう。午後は雪の降り方が弱まりますが、風が強く吹雪くところがありそうです。近畿北部や中国地方など西日本の雪は午前でやむでしょう。関東から九州にかけての太平洋側は晴れそうです。＜予想最高気温＞全国的に、11日（日）より5℃くらい低くなるでしょう。一日を通して真冬の寒さになりそうです。朝は都市部周辺でも道路が凍っているところがあります。車の運転