1981年（昭56）12月7日、日大板橋病院の龍順之助医師の執刀で、左手人さし指の手術をしました。折れたまま曲がってくっつき、手の甲側に山なりに出っぱってしまった骨を真っすぐにして、骨折部分の骨を削ってできた隙間に腰の骨を移植。その上から、当時、一番いいと言われたスイス製の金属プレートを当てて、4本のネジで固定する手術でした。3階級制覇し、「ニカラグアの貴公子」と言われたアレクシス・アルゲリョと同じ手