º£²ó¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤ÎB»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤­¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄ«¡¢Âç»ö¤Ê²ñµÄ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿²Ë·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂç¹²¤Æ¤ÎB»Ò¤µ¤ó¡£µÞ¤¤¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¡¢±Ø¤Î³¬ÃÊ¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÇ¯ÇÛ¤Î½÷À­¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»°ÆÆâ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢µÞ¤¤¤ÇÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢»öÂÖ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÊý¸þ¤Ø¨¡¨¡¡£ ¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¿²Ë·¤·¤¿¡ª¡ª¡× ÀèÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿²Ë·¤Ç¤¹¡£ Ä«µ¯¤­¤Æ»þ·×¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢