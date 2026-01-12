¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡¦¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡£ÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÆ¦ÃÎ¼±¡×¤ò¡¢ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ»ÜÀßÍÑ´ï¶ñ°Ñ°÷²ñ¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤«¤Ä¹ñºÝÆ»Ï©¥³¡¼¥¹·×Â¬°÷¤Ç¤â¤¢¤ë´£¹þ±Ñ¾¼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¡ü¤Ê¤¼42.195km¤Ê¤Î¤«¡©¤¸¤Ä¤Ï¡Ö²¦ÈÞ¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£½é¤Î42.195km¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè4²óÂç²ñ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤Îµ÷Î¥¤Ï41.843km¡Ê26¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤Ç