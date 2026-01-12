橋本環奈が主演するドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）が今夜スタート。痛快医療エンターテインメントがスタートする。【写真】橋本環奈がドクターに！ドラマ『ヤンドク！』第1話より本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。■第1話あらすじ都立お