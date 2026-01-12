赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）が今夜スタート。日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描くピュア・ラブストーリーが開幕する。【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第1話より本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“