ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚÁ°8¡§00NHKÁí¹ç¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶âÁ° 7¡§30NHKBS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¡£±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¿·¥­¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ª¡½¡½·ëº§¤Î°§»¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ê70²ó¡Ë¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥¿¥¨¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥­¤¬¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬¤ï¤á¤­»¶¤é