Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Â¤Á¥ÉÔ¶·¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥é¡Ä´Ú¹ñ¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥ÍÂçÅýÎÎ¤ÎÂà¿Ø¤òµá¤á¤ë¡Ö¤í¤¦¤½¤¯¥Ç¥â¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿9Ç¯Á°¤Î¼ÂÁê¤ò¡¢Â¤Á¥²ñ¼Ò¤Î¿Í»ö¥Á¡¼¥à¼Ò°÷¤ÎÌÜ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò¡×¡Ê17Æü¸ø³«¡Ë¤À¡£ÁÈ¿¥¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¼å¼Ô¤¬ÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¿Þ¼°¤Ï¤ÏËü¹ñ¶¦ÄÌ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤¹¤ëÂ¦¤Ë»ëÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿·Ì£¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Û¥ó¥¸¥å¥ó´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡þ¡þ¡þ²ñ¼Ò