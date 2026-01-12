北海道の観光牧場に、世界中の富豪が集まる2日間がある。競争馬のセリ市「セレクトセール」では、馬産地・浦河町の歳入を軽く超える金がわずか2日で動き、数億円の取引が次々と成立していく。会場には高級外車やジュエリーが並び、普段の観光牧場とはまるで別世界だ。華やかなレースの裏で繰り広げられる、セリの現場に足を運んだ。※本稿は、ノンフィクション作家の河野 啓『HHH インド人、ジャパンの競馬をHelpします！』（集英