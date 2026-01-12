◆陸上◇全国都道府県対抗女子駅伝 （１１日・たけびしスタジアム京都発着、９区間４２・１９５キロ）静岡が２時間１９分５９秒で８位入賞した。１区の田島愛理（２１）＝順大、静岡サレジオ高出＝が区間９位で流れをつくると、４区で女子３０００メートル障害日本記録保持者の斎藤みう（２３）＝パナソニック、伊豆中央高出＝が区間３位の６人抜きで２位浮上。８区では金田陽愛（１４）＝岡崎中＝が区間賞と健闘し、８位だった