·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬Ìîµå¶µ¼¼¤ÇÃæ³ØÀ¸¤Ë½õ¸À¡ÖËèÆü50²ó¤À¤±¡¢10Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¸°¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤ÄÂ¦¤Î¸ª¤ÎÆ°¤­¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤¬2025Ç¯12·î21Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2026Ç¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö