½÷Í¥Í­Â¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤Î»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­Â¼ÍõÎ¤¡Ê35¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤³¤Î»£±Æ»þ¤ÎÂÎ·¿¡¢·ë¹½¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç¤Õ¤È¤ó¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÍõÎ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊåºÎï¤À¤«¤é¡£ÍõÎ¤¤µ¤ó¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÍõÎ¤¤µ¤ó¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ß