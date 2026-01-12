¥é¥¸¥ª²­Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸Âè2ÃÆ¡ÖThis is TOMOKA¡×¤òº£·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö³§ÍÍ¤Ø1·î15Æü(ÌÚ)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ÂèÆóÃÆ¡ÚThis is TOMOKA¡Û¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Í½Ìó¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Âè°ìÃÆ¡ÚTOMOKA¡Û¤½¤·¤Æ¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡ÚOne More TOMOKA¡Û¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂèÆóÃÆ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÎÉ½»æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È