ÀÜµÒ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿´ØÅìÃÏÊý¤Î50ÂåÃËÀ­¤Ï¡¢°ÊÁ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤ËÂÎ¸³¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¡ÖÀºÊÆ¤·¤¿¤Æ¤ÎÊÆ5¥­¥í¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÃËÀ­µÒ¤«¤é¤Î¡¢1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤¬¥Ù¥Á¥ã¥Ù¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡ÖÀºÊÆ¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤Ç¥Ù¥Á¥ã¥Ù¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡×