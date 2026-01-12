10·î28Æü¡¢¾­´ý³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê23¡Ë¤¬Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ê23¡Ë¤Ë²¦ºÂÀïÂè¸Þ¶É¤Ç¾¡Íø¤·²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡¢¤³¤ì¤Ç±Ã²¦¤È¹ç¤ï¤»Æó´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆ£°æÁïÂÀ»á¤È¤Î²¦ºÂÀïÂè5¶É¤Ë¾¡Íø¤·¤¿°ËÆ£¾¢»á¤ÏÆó´§¤Ë2¿Í¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤è¤¯ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿Æ£°æ¤¬¹æµã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÆ£°æ¤òµã¤«¤»¤¿ÃË¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£°ËÆ£¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ï2020Ç¯¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤·¤¿