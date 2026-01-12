ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢1·î8Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤â¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î´±±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´°Á´¤ËÄÀÌÛ¤·¤¿¡£½ËÆü»ØÄê¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¼¹¸¢15Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò±£¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦Äá¶¶À¸¤Þ¤ì¤ÇºßÆüÄ«Á¯¿Íµ¢¹ñ¼Ô¤Î¼ÂÊì¡¢¹âÍÆÉ±¡Ê¥³¡¦¥è¥ó¥Ò¡Ë¤Î±Æ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¶âÀµ²¸»á¤¬ÃÂÀ¸Æü¤òÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ï¡¢³°¸ò¤Î