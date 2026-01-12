ºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤Î²ÏÀîÉß¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢·§Ã«»Ô¸«À²Ä®¤Î¹ÓÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¡¢¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó7»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½Ð²ÐÅö»þ¡¢¸½¾ì¤Î²ÏÀîÉß¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£