11Æü¤ËµþÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè44²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡Ê9¶è´Ö¡¢42¡¦195¥­¥í¡Ë¤Ç¡¢º´²ì¸©¥Á¡¼¥à¤Ï2»þ´Ö22Ê¬52ÉÃ¤Î25°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºòÇ¯¤Î29°Ì¤ò¾å²ó¤ëÎÏÁö¤ò¸«¤»¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö25°Ì°ÊÆâ¡×¡Ê¿åÅÄÌÄ¿È´ÆÆÄ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Àã¤¬Éñ¤¦¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ»Ï¤Þ¤Ã¤¿½øÈ×¤Ï¡¢30°ÌÂæ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹Å¸³«¡£32°Ì¤Ç¤¿¤¹¤­¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿3¶èÃæÌî¼ÂºùÁª¼ê¡ÊÉðÍºÃæ¡Ë¤¬¶è´Ö3°Ì¤Î²÷Áö¤Ç¡¢24°Ì¤Þ¤Ç