µþÅÔ»Ô¤Ç11Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè44²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡Ê9¶è´Ö¡¢42¡¦195¥­¥í¡Ë¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï2»þ´Ö22Ê¬20ÉÃ¤Î20°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Èø°é»Ò´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼ÊÑ¹¹¤Ê¤É¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£