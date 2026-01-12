ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤ÏÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Ç¡¢¹­Åç¡¦½©»³¤é¤È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤¬ÌÜÉ¸¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ê1¡Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤ò¸º¤é¤¹¡Ê2¡ËÂÇµåÂ®ÅÙ¡½¡½¡¢¤³¤Î2ÅÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢»Íµå¤È°ÂÂÇ¤¬Áý¤¨¤Æ½ÐÎÝÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿118