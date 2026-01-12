ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼é¸î¿À¸õÊä¤ÎºØÆ£¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ËºÇÂ®165¥­¥í¤ò·Ç¤²¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®160¥­¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤â¡Öº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï165¥­¥í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂÎ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ç¥«¤¯¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤Ç¤­¤¿¡£ÁÀ¤¦¤Ï³«Ëë¼é¸î¿À¡£ÅÄÃæ¡¢ÌøÀî¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÂçÀî¡ÊÌÀÂç¡Ë¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÂ¿¤¤¤¬¡Ö¸å¤í¤ÏÆ´¤ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£