2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¡Ö¸áÇ¯¡×¡£48Ç¯Á°¡¢1978Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À­¤Ï¡ÖÇ¯½÷¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ËÜ»ï¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£2026Ç¯¤Ë48ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃøÌ¾¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö48ºÐ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¤«¤é50Âå¤Î½÷À­500¿Í¤Ë¤­¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ä²Î¼ê¤Ê¤É12¿Í¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö48ºÐ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¡×¥È¥Ã¥×5¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡ÚÂè5°Ì¡Û¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡Ê33É¼¡Ë¡ÖÆ¸´é¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ê50Âå