¢¡Âè£´£²²ó¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£±£±Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë£³ºÐÌÆÇÏ¤Î½Å¾Þ¡¢Âè£´£²²ó¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£³¡ÊÃæ»³¡Ë¤¬£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ê¥¹¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¡Ê£´£°¡Ë¡áÈþ±º¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤Ï¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¤ÇÀ©¤·¤¿Ãæ»³¶âÇÕ¤ËÂ³¤­¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é£²½µÏ¢Â³¤Î½Å¾Þ¾¡Íø¡££²Ãå¤Ë£±£°ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥ì¥ó¥ë¡¼¥Õ¡Ê¾¾²¬¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë£±£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥ª¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡Ê²£»³Åµ¡Ë¤¬Â³¤­¡¢