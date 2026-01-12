¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾åºÇÄ¹¿È¥¿¥¤¤Î2¥á¡¼¥È¥ë11¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¡£22Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ïµß±ç¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÌ»»93»î¹ç¤Ç7¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5¡¦11¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï12»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7¡¦80¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£