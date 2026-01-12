¹­Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤ÎµÈº´Èþ±¿Æ°¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±¦Â­¼óÄË¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ì64»î¹ç¡¢NPB13Ç¯´Ö¤ÇºÇ¾¯¤Î38°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤«¤é´¬¤­ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹16Ç¯ÌÜ¡£ËÜ»æÀµ·î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤ò»È¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸Æ±þ¤·¡¢Éü¸¢¤Ë¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£É÷Â®20¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤­¹Ó¤ì¤¿µÈº´Èþ±¿Æ°¸ø±à¡£½©»³