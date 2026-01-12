2026Ç¯1·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ç´Ç¿·Ê¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ö²á¹ó¤Ê½ÅÀÇ¡×¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¿È¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÜ¤¦ÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ºòÇ¯¤ËÅê¤¸¤¿80Ãû±ß¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤È9Ãû±ß¤ÎËÉ±ÒÈñ¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Îµð³Û»Ù½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢26Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½Å¤¤ÀÇÉéÃ´¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Îºâ¸»³ÎÊÝ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾