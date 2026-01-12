ºòÇ¯Ëö¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»ÔÆâ¤ÎÌ±²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢15Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î¶âÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ë½»¤à30Âå¤Î·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÝÀî»Ô¿ùÃ«Æî¤Î·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÃç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ2025Ç¯12·î31ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¸æÁ°ºê»Ô¤Î70Âå¤ÎÃËÀ­²ñ¼ÒÌò°÷Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â15Ëü±ß¤È¼êÄó¤²ÂÞ¤Ê¤ÉÌó40ÅÀ¡Ê·×6000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÆµ¿¤ò