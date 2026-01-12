µð¿Í¤ÎÀ¾´Ü¤¬ºòÇ¯12·î¤Ë²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÎÀèÇÚ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¤È¹Ô¤Ã¤¿¹çÆ±¥È¥ì¤ÇÀìÍÑµ¡´ï¤ò»È¤¤¡ÖÌÜ¤ÎÂ¬Äê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥º¥ì¤¬À©µå¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Â¬Äê¤Î·ë²Ì¡ÖÁ´¤¯¥º¥ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¡£ÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¡Öµ»½Ñ¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤±¡×¤È¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£