¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ÌÓÍø¡ÊÌÀÂç¡Ë¤¬¡È¸µµ¤¶Ì¡É¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±1°Ì¤ÎÀÐ³À¸µ¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤È¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ã¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç¤­¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¡¢Íî¤Á¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍè¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£ÌÀÂç¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à1°Ì¤ÎÂçÀî¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡Ö¹â¹»À¸¤Ç¤³¤ó¤ÊµåÅê¤²¤ë¥ä¥Ä¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤­¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº¸ÏÓ¡£¡Ö¥­¥ã¥ó¥×¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤­¤³