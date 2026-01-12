Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï12Æü¡¢MUFG¹ñÎ©¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡£6¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ÖFWÆü¹â¸µ¤ÈFWÁÒÃæÍª²ï¡Ê¤È¤â¤Ë3Ç¯¡Ë¤¬»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Ç¤Î¥À¥Ö¥ëÆÀÅÀ²¦¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±°ì¥Á¡¼¥à¤«¤é2¿Í¤ÎÆÀÅÀ²¦¤¬½Ð¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¼óÅÔ·÷³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿76Ç¯°Ê¹ß¤Ï3ÅÙ¤¢¤ê¡¢96Ç¯¤Î»ÔÁ¥¶¶¤ÎËÌÅè½¨Ï¯