¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡ÌÀÂç22¡¼10ÁáÂç¡Ê2026Ç¯1·î11ÆüÅìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë¡Úº½Â¼¸÷¿®»ëÅÀ¡ÛÌÀÂç¤âÁáÂç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¡¢1½µ´Ö¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£ÌÀÂç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤­¡¢ÁáÂç¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·è¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¹»¤È¤â¥­¥Ã¥¯¤ÇÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤ëÀïÎ¬¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÌÀÂç¤Ê¤éFW¡¢ÁáÂç¤Ê¤éÅ¸³«¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¤À¡£¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­