¸×¤Î¡È¥­¥ó¥°¡¦¥Þ¥µ¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹­ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÁÏ²ÁÂç¡á¤Ï£±£±Æü¡¢º£µ¨¤«¤é£Ê£³Ê¡Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»°±ºÃÎÎÉ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Íè·î£µ£¹ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¥×¥í£´£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÂç¤­¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£Ç¯Îð¤¬´Ø·¸¤Ê¤¯ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë»Ñ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£