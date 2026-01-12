1ÈÖ¿Íµ¤¥Ô¥¨¥É¥¥¥é¥Ñ¥ó¤Ï10Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£Æ»Ãæ¤Ï¥í¥¹¤Ê¤¯¥¤¥ó¤ò²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò·ç¤­µ¤Ì£¡£Ä¾Àþ¤ÏÁ°Áö¤Î¤è¤¦¤Ê¿­¤Ó¤¬Á´¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²®Ìî¶Ë¤Ï¡ÖËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¡ÖÊÖ¤·ÇÏ¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£