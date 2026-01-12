µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°5»þ22Ê¬¤Ë¡¢ÂçÀã·ÙÊó¤òÆá¿Ü±ö¸¶»Ô¡¢Æá¿ÜÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂçÀã·ÙÊó¡ÛÆÊÌÚ¸©¡¦Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¡¢Æá¿ÜÄ®¤ËÈ¯É½ 12Æü05:22»þÅÀËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢12ÆüÄ«¤Þ¤ÇÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£Æü¸÷»ÔÆü¸÷¢¢ÂçÀã·ÙÊóÀÑÀã12ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦»³ÃÏ12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ40cm¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó13Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ¢£Æü¸÷»ÔÆ£¸¶¢¢ÂçÀã·ÙÊóÀÑÀã12ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦»³ÃÏ12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ