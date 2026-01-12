¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ÁáÀ¥¤¬¡¢¤­¤ç¤¦12Æü¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤ËÎ×¤àÊì¹»¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê½à·è¾¡¤ÎPKÀï¤â¡Ë¸«¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·±ó¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×ÃæÌîÍÛÅÍ¼ç¾­¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¿ô¿Í¤È¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤Ï¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Î¤¿¤á¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Æ¤è¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£·è°Õ¤â¿·¤¿¤Ë¤·¤¿