µëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼À¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£ºÇ¿·Ä´ºº¤«¤é¤ß¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤ËÄÂ¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀáÌó¤â¤â¤¦¸Â³¦¡×¼ê¼è¤ê32Ëü±ß¡¦45ºÐÃËÀ­¤ÎÃ²¤­ÅÔÆâ¤ÎÃæ·øÊªÎ®²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëº´Æ£·òÆó¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉõÅû¤ò³«¤±¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î·î¼ý¤Ï¼ê¼è¤ê¤ÇÌó32Ëü±ß¡£ºÊ¡Ê42ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÈÃæ³Ø