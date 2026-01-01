¸½ÃÏ£±·î10Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£47Ê¬¤Ë¼çË¤¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥á¡¼¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤â¥¨¥¤¥³¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç²ÃÅÀ¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï13ËÜÂÐ£³ËÜ¤È¡¢FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«£³°Ì¡Ê34°Ì¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï38°Ì¤Ç£µ°Ì¡Ë¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ò°µÅÝ¤·