ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°1Éô¤Çºò½©2°Ì¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç¿·Ç¯¤Îµå¾ì³«¤­¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£Ç¯½é¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°6Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀÄ³ØÂç¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡ÖÂÇÅÝÀÄ³Ø¡×¤ò³ÎÇ§¡£ÆâÌî¼ê¤Ç¿·¼ç¾­¤ÎÀÖËÙ¤ÏÆñÅ¨¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÃç´ÖÆ±»Î¤Ç¡È°¦¡É¤ò»ý¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÀÄ³Ø¤È¤Ï°ã¤¦¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç¤­¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡Ö°¦¡×¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£