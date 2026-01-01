¡Î¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ï¡ã£·¡ä¹âÃÎ»ÔÆâ¤«¤é¼Ö¤ÇÌó£²»þ´Ö¡£ºÙ¤¤»³Æ»¤òÁö¤ë¤È¡¢É¸¹âÌó£·£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÞ¼ÐÌÌ¤ËÊÂ¤Ö²È²°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¹âÃÎ¸©¿ÎÍäÀîÄ®¤ÎÄØ»³¡Ê¤Ä¤Ð¤ä¤Þ¡Ë½¸Íî¤À¡£Ê¿°ÂËö´ü¡¢¸»Ê¿¹çÀïºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÅ¥Î±º¤ÎÀï¤¤¤Ç³¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿°ÂÆÁÅ·¹Ä¤ÈÊ¿²È¤Î»ÄÅÞ¤¬À¸¤­±ä¤Ó¡¢ÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬»Ä¤ë¡£²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¶õ¤­²È¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¡¢Èª¤ÏÁðÌÚ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½¸Íî¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤òµî¤ê¤Ê¤¬¤éÌá¤Ã¤ÆÊë¤é