ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦Æôºê»Ô¤Î£²·³»ÜÀß¡Ö£Ó£Ç£Ì¡×¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢°úÂà³Ð¸ç¤ÇºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï±¦É¨¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«£±»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¡££´Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë¥×¥í£±£¸Ç¯ÌÜ¤Ø¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢ºÆµ¯¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë¼ÙËâ¤È»×¤Ã¤¿¤é¼­¤á¤ë¤À¤±¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡££²£µÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤â³¤³°¤Î»ÜÀß¤ËÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡Ë¶Ú¤ò¶¯²½¡£