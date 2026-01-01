ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¸á¸å8»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¸áÁ°10»þ¡Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î¥¶¡¦¥Ó¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛºÇ½ª±üµÁ¡ª¥Ö¥Á¥®¥ì´é¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌ¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Þ¤È¤áº£²ó¡¢ÆüËÜºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§³°ºê½ÕÍº¡Ë¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Î